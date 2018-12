Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TLG Immobilien auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Nach dem Verkauf des Anteils von 14 Prozent an TLG durch DIC an Dayan sei bei letzteren eine aktivere Rolle bei der Sektorkonsolidierung zu erwarten, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Beteiligung des Großaktionärs GIC an TLG, die im vergangenen Jahr reduziert wurde, stelle dagegen einen potenziellen Überhang dar./mf/ag Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2018-12-07/12:00

ISIN: DE000A12B8Z4