Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN DE000A2AA204/ WKN A2AA20) (Anleihe: ISIN DE000A1R1CC4/ WKN A1R1CC) hat in den ersten neun Monaten 2018 ein Geschäftsvolumen von EUR 44,4 Mio. abgewickelt und damit deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum (EUR 13 Mi-o.), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...