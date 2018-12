Wien (www.anleihencheck.de) - Letzte Woche Freitag erhöhte Fitch das Fiat Chrysler Automobiles NV (Fiat Chrysler Automobiles, FCA) Rating um zwei Stufen auf BBB- und versah dieses mit einem stabilen Ausblick, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Gründe für die Verbesserung der Credit-Qualität sehe die Ratingagentur vor allem in der kontinuierlichen Stärkung des FCA Finanzprofils in der Vergangenheit sowie der Erwartung einer nachhaltigen Verbesserung, trotz potenzieller zyklischer Abschwächung der Absatzzahlen im manchen FCA Märkten. Damit verfüge das Unternehmen erstmalig seit dem Merger der beiden Automobilbauer in 2014 über ein Investment Grade Rating von einer der drei großen Ratingagenturen. Bei Moody's als auch S&P sei der Ausblick auf das Ba2 bzw. BB+ FCA Rating jeweils seit September bzw. Februar dieses Jahres positiv. (News vom 06.12.2018) (07.12.2018/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...