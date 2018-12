Zulieferer ZF legt ein drei Milliarden Euro schweres Investitionsprogramm auf, um auf zukunftsfähige Produkte - allen voran Hybridgetriebe - umzustellen. Allein 800 Millionen Euro fließen in ZFs auf Getriebetechnologie spezialisiertes Werk in Saarbrücken. Der Investitionsplan bezieht sich auf die kommenden vier Jahre. Die Produktionsstätte in Saarbrücken steht dabei in besonderer Weise im Fokus, ist ...

