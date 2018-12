Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidenheim (pta012/07.12.2018/12:00) - Wie wir soeben erfahren haben, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin das angedrohte Zwangsgeld in Höhe von 110.000 Euro mit Bescheid festgesetzt. Wir haben gegen den Bescheid Widerspruch eingelegt.



(Ende)



Aussender: Kremlin AG Adresse: Tannhäuserweg 44, 89518 Heidenheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Aniko Köpf E-Mail: info@kremlin-aktie.de Website: www.kremlin-aktie.de



ISIN(s): DE000A1PHFR2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1544180400865



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 07, 2018 06:00 ET (11:00 GMT)