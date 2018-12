Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,45 Euro belassen. Der deutsche Mobilfunkanbieter stehe vor spannenden Zeiten, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal 2019 werde die Vergabe neuer Frequenzen erwartet, während sich die Netzabdeckung weiter verbessere. In den kommenden Quartalen sei mit positivem Umsatzschwung mit den Mobilfunkangeboten zu rechnen./tih/ag Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-12-07/12:40

ISIN: DE000A1J5RX9