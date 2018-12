AVIR Guß Holding GmbH: Übernahme der Assets der Neue Halberg Guss vollzogen DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Firmenübernahme AVIR Guß Holding GmbH: Übernahme der Assets der Neue Halberg Guss vollzogen 07.12.2018 / 12:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 7. Dezember 2018. Die AVIR Guß Holding GmbH freut sich bekannt zu geben, dass der Vollzug des Kaufes der wesentlichen Vermögensgestände der Neue Halberg Guss GmbH am heutigen Vormittag, 07. Dezember 2018, eingetreten ist. Damit ist der ehemalige Geschäftsbetrieb der Neue Halberg Guss GmbH auf die Tochtergesellschaften der AVIR Guß Holding GmbH, Gußwerke Saarbrücken GmbH und Gußwerke Leipzig GmbH, übergegangen. Gesellschafter, Geschäftsführung und Mitarbeiter der Gußwerke Saarbrücken und Leipzig bedanken sich sehr herzlich bei allen Beteiligten, die zu dem erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion beigetragen haben. Wir freuen uns, mit dem heutigen Tag dieses neue Kapitel der mehr als 200-jährigen Gußtradition aufschlagen zu können und blicken optimistisch in eine Zukunft, in der die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und die Innovationsfähigkeit an erster Stelle stehen werden. PRESSEKONTAKT: One Square Advisors GmbH Frau Stephanie Schmidt-Diederich Theatinerstrasse 36 80333 München E-mail: ssd@onesquareadvisors.com 07.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 755589 07.12.2018 AXC0147 2018-12-07/12:52