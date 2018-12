Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Neubewertungsgewinne seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erwartungsgemäß rechne das Immobilienunternehmen 2019 mit einem guten Wachstum. Er ist weiterhin optimistisch für den deutschen Wohnimmobiliensektor, speziell was den Markt in Berlin betrifft./tih/ag Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-12-07/13:01

ISIN: DE000A1ML7J1