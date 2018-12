München (www.fondscheck.de) - Mehrere ETFs mit Fokus auf internationale Kapitalmärkte sind kürzlich an den Start gegangen, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Zwei Indexfonds hätten zusätzlich einen Branchenfokus.Der iShares S&P 500 Communications Sector ETF (ISIN IE00BDDRF478/ WKN A2JQ2H) bilde einen Index mit großen und mittelgroßen Unternehmen des S&P-Universums aus dem Bereich Kommunikationsdienstleistung nach. Es handle sich um einen physisch replizierenden und thesaurierenden ETF. Die Gesamtkostenquote liege bei 0,15%. ...

