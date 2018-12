Schnelleres Wachstum und höhere Ausschüttungen: Mit diesen Versprechen will der Pharma- und Agarchemiekonzern Bayer bei seinen Aktionären nach den starken Kursverlusten der vergangenen Monate punkten. Das Unternehmen hat sich anspruchsvolle Wachstums- und Renditeziele bis zum Jahr 2022 gesetzt. "Wir werden erheblichen Wert schaffen, indem wir durch Innovationskraft wachsen, die Ertragskraft steigern und den Cashflow erhöhen. Zusätzlich werden uns dabei die vor Kurzem angekündigten Effizienz- und Strukturmaßnahmen unterstützen. Alle Divisionen von Bayer sollen bis 2022 und darüber hinaus zu einer verbesserten Performance des Unternehmens beitragen", sagte der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann am Mittwoch beim Capital Markets Day von Bayer in London. Bayer setzt dabei unter anderem auf die Einnahmen infolge des Ende November angekündigten Verkaufs von Unternehmensteilen sowie auf Einsparungen wie dem Abbau von rund zehn Prozent der Stellen.

