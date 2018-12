Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Rational auf "Buy" mit einem Kursziel von 654 Euro belassen. Die Investitionsgüter-Branche habe seit Jahresbeginn um mehr als 15 Prozent abgewertet, so die Analysten um Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Neben dem Abschwung im Automobil- und Elektronik-Sektor bleibe die Industrienachfrage allerdings recht stark. Dennoch dürfte das Sektorwachstum seinen Höhepunkt bereits im zweiten Quartal gesehen haben und sich über das Jahr 2019 weiter abschwächen. In einer unsicheren Welt zähle die Aktie des Großküchenausstatters Rational aber zu den sichereren Häfen./ajx/ag Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-12-07/13:32

ISIN: DE0007010803