Contact Gold hat in diesem Jahr sein Flaggschiff-Projekt Pony Creek mächtig vorangetrieben. Nun stehen weitere Projekte im Fokus. Zudem soll eine Ressourcenschätzung veröffentlicht werden.

Operative Fortschritte en masse

Der Goldexplorer Contact Gold (0,31 CAD | 0,23 Euro; US21074G1013) hat ein bewegtes Jahr hinter sich. 2017 war man noch nahezu am Markt unbekannt. In diesem Frühjahr aber horchten viele auf, als Contact starke Ergebnisse von seinem Pony Creek-Projekt meldete. Unter anderem durchschnitt man mit einem Bohrloch 2,51 g/t Gold über eine sagenhafte Länge von 47,24 Metern. Das schob die Aktie an einem Tag um 50 Prozent an (mehr hier). Danach konnte man die Entdeckung mehrerer neuer Goldzone auf der Liegenschaft melden und zeigte durchweg gute Bohrergebnisse. Auf diesem Flaggschiffprojekt wird auch der Fokus im kommenden Jahr liegen, wie das Unternehmen mitteilte. Allerdings will man mit North Star und Dixie Flats auch die Arbeiten auf zwei weiteren der insgesamt noch elf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...