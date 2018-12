Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Zerbst, 07. Dezember 2018



Die ordentlich Hauptversammlung der UHR.DE AG hat am 22.05.2018 die Erhöhung des Grundkapitals sowie die entsprechende Satzungsänderung, um bis zu EUR 6.750.000,00 beschlossen. Den Aktionären stand bis 05. Dezember 2018 das gesetzliche Bezugsrecht im Verhältnis 1:6 zu. Im Rahmen des Bezugsangebotes wurden 144.064 neue Aktien zu einem Ausgabebetrag von je EUR 1,05 gegen Bareinlage gezeichnet. Der Gesellschaft fließen dadurch EUR 151.267,20 zu.



Der Vorstand beschloss am 07. Dezember 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag, dass auf Grundlage der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 22. Mai 2018, die nicht bezogenen 6.605.936 Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von insgesamt EUR 6.605.936 gegen Einlage sämtlicher Geschäftsanteile an der CLOCKCHAIN Systems GmbH, Auf dem Werth 8, 56727 Mayen (Deutschland), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Koblenz unter der Nummer HRB 26207 ausgegeben werden sollen. Demnach überträgt Herr Torsten Bonikowski, Auf dem Werth 9, 56727 Mayen, 50% der Geschäftsanteile an der CLOCKCHAIN Systems GmbH, Auf dem Werth 8, 56727 Mayen (12.500 Geschäftsanteile im Nennbetrag von je EUR 1,00) und erhält dafür 3.302.968 nennwertlose Inhaber-Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu einem Ausgabebetrag von EUR 3.468.116,40 und Dr. Fischer und Partner GmbH Unternehmensberatung, Freschenhausener Weg 47A, 21220 Seevetal (Deutschland), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Lüneburg unter der Nummer HRB 110473, 50% der Geschäftsanteile CLOCKCHAIN Systems GmbH, Auf dem Werth 8, 56727 Mayen (12.500 Geschäftsanteile im Nennbetrag von je EUR 1,00) und erhält dafür 3.302.968 nennwertlose Inhaber-Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu einem Ausgabebetrag von EUR 3.468.116,40. Die neuen Aktien sind ab dem 01.01.2018 gewinnberechtigt. Von einer externen Prüfung der Sacheinlage in Form der Einbringung der Geschäftsanteile an der CLOCKCHAIN System GmbH, Mayen, wird gemäß § 183a Abs. 1 Satz 1 AktG in Verbindung mit § 33a Abs. 1 Nr. 2 AktG abgesehen.



Die entsprechende Pflichtveröffentlichung gem. § 183a AktG im Bundesanzeiger ist heute erfolgt.



