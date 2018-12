Murphy & Spitz Green Capital Aktiengesellschaft: Tochtergesellschaft Murphy&Spitz Green Energy verkauft Photovoltaik-Freiflächenanlage für EUR 4,4 Millionen DGAP-Ad-hoc: Murphy & Spitz Green Capital Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges Murphy & Spitz Green Capital Aktiengesellschaft: Tochtergesellschaft Murphy&Spitz Green Energy verkauft Photovoltaik-Freiflächenanlage für EUR 4,4 Millionen 07.12.2018 / 13:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung Murphy&Spitz Green Capital AG: Tochtergesellschaft Murphy&Spitz Green Energy verkauft Photovoltaik-Freiflächenanlage für EUR 4,4 Millionen ISIN DE000A0KPM66 Bonn, 7. Dezember 2018 - Die Murphy&Spitz Green Energy AG, 100-prozentige Tochtergesellschaft der Murphy&Spitz Green Capital AG, hat am 6. Dezember einen Verkaufsvertrag für die vollständige Veräußerung der Buzzing purple lines s.r.o. geschlossen. Die Buzzing purple lines s.r.o. betreibt eine 1.225 kWp Photovoltaikanlage in der Region Brno in der Tschechischen Republik. Der Anteil der Anlage an der Stromerzeugung der Murphy&Spitz Green Energy-Gruppe beträgt knapp acht Prozent. Die Transaktion hat ein Volumen von EUR 4,4 Millionen inklusive der Bankfinanzierung des Photovoltaikparks. Durch den Verkauf erzielt die Murphy&Spitz Green Energy AG ein einmaliger Buchgewinn von bis zu EUR 1,8 Millionen. Der Vertrag steht unter den üblichen aufschiebenden Bedingungen und dem Vorbehalt des positiven Abschlusses der Käufer-Due-Dilligence. Das Closing der Transaktion soll noch im laufenden Geschäftsjahr erfolgen. Murphy&Spitz Green Capital AG Der Vorstand Kontakt: Murphy&Spitz Green Capital AG Andrew Murphy Weberstraße 75 53113 Bonn, Tel. + 49 228 243911-0 E-Mail: IR@greencapital.de www.greencapital.de www.ms-green-energy.de www.murphyandspitz.de 07.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Murphy & Spitz Green Capital Aktiengesellschaft Weberstraße 75 53113 Bonn Deutschland Telefon: +49 228 / 243 911 0 Fax: +49 228 / 243 911 29 E-Mail: info@greencapital.de Internet: www.greencapital.de ISIN: DE000A0KPM66 WKN: A0KPM6 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 755573 07.12.2018 CET/CEST ISIN DE000A0KPM66 AXC0167 2018-12-07/13:48