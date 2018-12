Bei Morphosys gibt es schon wieder positive News zum Janssen-Partnerprojekt Guselkumab (Tremfya). Wie Morphosys heute bekannt gab, habe Guselkumab überlegene langfristige Therapieergebnisse in der ECLIPSE-Studie gezeigt. Die ECLIPSE-Studie wurde von Morphosys' Lizenzpartner Janssen durchgeführt und vergleicht die Wirksamkeit von Guselkumab (Tremfya) mit der Wirksamkeit von Secukinumab (Cosentyx) aus dem Hause Novartis zur Behandlung von Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte (Plaque-Psoriasis) nach 48 Wochen. Die überlegenen Ergebnisse gehen aus dem Titel einer Präsentation hervor, die am kommenden Mittwochnachmittag (12. Dezember 2018) auf dem "Inflammatory Skin Disease Summit (ISDS)" in Wien gehalten wird. Der Titel der Präsentation wurde online auf der Website der Konferenz (http://www.isds2018.org/scientific-program) veröffentlicht, heißt es in einer Mitteilung von Morphosys. Weitere Informationen sowie detaillierte Studienergebnisse werden vor der angekündigten Präsentation am 12. Dezember aber nicht mitgeteilt.

