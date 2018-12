Selbst an einem Tag, an dem sich die meisten DAX-Titel von den vorangegangenen Kursrutschen dieser Woche erholen, knicken die Papiere des Chemieproduzenten Covestro erneut ein. Durch den Sturz auf ein neues Jahrestief haben die Anteile ein weiteres Verkaufssignal generiert. Was macht jetzt noch Hoffnung?

