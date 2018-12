Die Aktie von Barrick Gold scheint eingeschlafen zu sein. Der Kurs bewegt sich nur noch in Minischritten und kommt nicht recht vom Fleck. Was zunächst vorschnell als langweilig abgetan wird, ist alles andere als das. In solch einer Phase sammeln sich die Kräfte bei diesem Wert, die einen Ausbruch initiieren können. Der langsame Druckaufbau ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...