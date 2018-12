Die "New York Post" berichtet davon, dass ein Broker von Morgan Stanley womöglich in der vergangenen Woche von der NYSE bevorzugt behandelt wurde: Er konnte einige große Aktienpakete nach Schließung der Märkte handeln. Der Morgan Stanley-Broker soll am Freitag bis zu vier große Aktienpakete abschlossen haben. Zwei Informanten sagten gegenüber der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...