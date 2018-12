In einem herausfordernden Marktumfeld ist es schwierig eine gute Performance zu erzielen. Blickt man auf den deutschen Leitindex (-15,32 Prozent) zeigt sich, dass in diesem Jahr an den Börsen nicht viel zu holen war. Mit der richtigen Strategie haben Anleger die Chance dennoch langfristig eine solide Rendite zu erzielen. Das smartDepot zeigt wie man mit einem gute Chance-Risiko-Ansatz die Märkte outperformt.

Den vollständigen Artikel lesen ...