Es raucht wieder in der Cannabis-Branche: Nach dem Getränke-Hersteller Constellation Brands steigt auch die Marlboro-Mutter Altria ins Business ein. Das Unternehmen sichert sich 45 Prozent an Cronos. Die Branche ist de facto weiter kräftig in Bewegung. Vor US-Börseneröffnung können auch Tilray und Aurora Cannabis vom Deal profitieren, beide Papiere legen rund fünf Prozent zu.

