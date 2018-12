Was war das gestern nur für ein Handelstag. Besonders viele Geschenke hatte der Nikolaos gestern nicht im Gepäck. Im Gegenteil: Es waren am Ende doch mehrheitlich Kohlen die verteilt wurden. Was war da bitteschön los bei Dow & Co.? Was war der Auslöser für den jähen Absturz und wie könnte es nun weitergehen? Roland Hirschmüller von der Baader Bank bei Börse Stuttgart TV.