BERLIN (Dow Jones)--Annegret Kramp-Karrenbauer hat in ihrer Bewerbungsrede für den CDU-Vorsitz mutige Entscheidungen der Partei gefordert und angekündigt, für diesen Kurs zu stehen. "Meine Frage an euch ist, können wir mit Mut diese Debatten führen, die uns in die Zukunft führen" sagte die bisherige Generalsekretärin bei dem Parteitag der CDU in Hamburg. "Werden wir mit Mut es schaffen, dieses Deutschland und dieses Europa so zu bauen, wie wir es uns ... wünschen", sagte sie. "Wir können das, wir wollen das, und wir werden das."

Die CDU müsse den Mut haben, "nicht den Schwarzmalern hinterherzulaufen". Kramp-Karrenbauer machte sich unter anderem dafür stark, die Digitalisierung voranzutreiben, die Infrastruktur auszubauen und die Schulen besser auszustatten. Nötig sei eine starke CDU, "keine, die beliebig ist, wir sind kein politischer Gemischtwarenladen, aus dem sich jeder aussucht, was er gerne hätte", sagte sie. "Wenn wir den Mut haben, dann stellen wir sicher, dass sich Leistung wirklich lohnt."

Nachdrücklich setzte sich Kramp-Karrenbauer für eine Einheit der Partei ein. "Für mich gibt es nur die eine Union, die CDU, das ist unsere Familie", sagte sie. "Das war so, und das muss auch so bleiben." Kompass für die CDU könne "nur das C" sein. Als letzte große Volkspartei sei die CDU "das letzte Einhorn in Europa".

Die 56jährige Saarländerin redete bei dem Parteitag als erste von drei Bewerbern für den Parteivorsitz. Ihre Mitbewerber sind der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Nach den Reden werden die 1.001 Delegierten aufgerufen, über den Parteivorsitz abzustimmen.

