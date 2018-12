Da kann man eigentlich nur noch den Kopf schütteln. Dieser Selloff der Commerzbank-Aktie gestern (ISIN: DE000CBK1001) war gewaltig. Und es ist ja nun wirklich nicht so, als würde hier noch irgendjemand einfach nur Gewinne mitnehmen. Der Kurs torkelt auf eine Halbierung gegenüber dem Jahresbeginn zu. Und während der Gesamtmarkt versucht, sich nach dem schwachen Donnerstag zurück zu kämpfen, sieht man bei der Commerzbank-Aktie so gut wie keine Käufe. Ist das nicht längst eine Übertreibung nach unten?

Das kann man zwar so sehen. Aber das alleine bringt die Aktie nicht wieder in die Spur. Denn es fehlt an positiven Überraschungen und einer bullishen Perspektive. Wofür die Bank selbst wenig kann. Die Restrukturierung war sinnvoll und, soweit man das erkennen kann, durchaus erfolgreich. ...

