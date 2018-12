Das Analysehaus CFRA hat Fresenius anlässlich reduzierter Geschäftsziele von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 70 auf 45 Euro gesenkt. Die zweite Gewinnwarnung in diesem Jahr und das in Aussicht gestellte geringere Wachstum des Medizinkonzerns rechtfertigten ihre negativere Einschätzung der Aktie, schrieb Analystin Wan Nurhayati in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie reduzierte ihre Ergebnisprognose (EPS) für 2019./edh/ag Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-12-07/15:01

ISIN: DE0005785604