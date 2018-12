MONTREAL , Dec. 07, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Metals Incorporated (das "" oder "") (TSX-V: OM; FRANKFURT: OB51) freut sich, eine aktualisierte abgeleitete Mineralressourcenschätzung für sein zu 100 % im Besitz von Pine Point befindliches Projekt in der Nähe von Hay River in den Nordwest-Territorien Kanadas bekanntzugeben. Die Mineralressourcenschätzung wurde von BBA Inc. erstellt und umfasst ein Szenario für den Tagebau mit Grenzwerten, die auf geschätzten langfristigen Metallpreisen, Bergbaukosten, Metallgewinnungsraten, Konzentrattransport und Schmelzkosten basieren. Die Unternehmensleitung von Osisko Metals veranstaltet heute um 11:00 Uhr ET ein Telefonkonferenz-Webcast (siehe Einzelheiten zur Telefonkonferenz unten).

Höhepunkte:

Die abgeleitete Mineralressourcenschätzung der Grube von Pine Point beträgt 38,4 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 4,58 % Zink und 1,85 % Blei (6,58% ZnEq), was ungefähr 3,9 Mrd. Pfund Zink und 1,6 Mrd. Pfund Blei entspricht.





Die von der Grube begrenzten Ressourcen basieren auf optimierten Grubenmodellen mit einem Zinkpreis von 1,10 USD/Pfund und einem Bleipreis von 0,90 USD/Pfund. Der untere Grenzwertgehalt variiert über das gesamte Gelände hinweg und liegt zwischen 1,70 % ZnEq und 2,00 % ZnEq.





Die abgeleitete Mineralressourcenschätzung der Grube ist in fünf geografische Zonen unterteilt, wobei jede Zone aus einzelnen Vorkommen besteht (siehe Pine Point-Grundstückskarte (https://www.osiskometals.com/medias/iw/large/181206-PinePoint_Deposit_Ressources.jpg) und Tabelle 1). Die Mineralressourcenschätzung enthält 42 neue Gruben und Erweiterungen von 2 Gruben aus der Vergangenheit.





Auf der Einlagerungsskala zeigen Gehalt und Tonnage bei niedrigeren Grenzwertgehalten wenig Variabilität (siehe Tabelle 2). Die Mineralressourcenschätzung der Grube ist sehr solide und relativ unempfindlich gegenüber Metallpreisen.





Osisko Metals wird die Infill-Kampagne Anfang 2019 fortsetzen und Mitte 2019 ein umfangreiches Explorationsprogramm beginnen, um das hervorragende Potenzial der Mineralien auf dem Brachland entlang des gesamten 65 km langen Pine Point-Trends zu überprüfen. Für das zweite Halbjahr 2019 ist eine neue Mineralressourcenschätzung geplant, die das Ziel hat, einen erheblichen Teil der aktuellen Ressourcen in die Kategorie "angegeben" zu wandeln.



Jeff Hussey, President und CEO von Osisko Metals, kommentierte dies wie folgt: "Diese Mineralressourcenschätzung ist solide und bestätigt, dass Pine Point mit insgesamt 5,5 Milliarden Pfund Zink- und Blei-Grubenressourcen eines der bedeutendsten unentwickelten Zink-Blei-Projekte im Basismetallsektor ist. Die flache Mineralisierung ist weltweit einzigartig bei Zinkprojekten. Pine Point bietet nach wie vor ein hervorragendes Explorationspotenzial sowohl in der Tiefe als auch entlang der Streichlänge von 65 km."

"Es gibt weltweit eine erschöpfte Pipeline an Zinkvorkommen, und wir glauben, dass Pine Point Osisko Metals an die Spitze der jungen Basismetall-Explorations- und Entwicklungsunternehmen setzen wird."

Table 1: Pit-constrained Inferred Mineral Resource Estimate as reported by BBA

Area Tonnage ZnEq Zn Pb Strip Ratio (Mt) (%) (%) (%) Central Zone 4.8 7.69 5.84 1.72 11.7 East Mill Zone 5.5 5.16 3.76 1.30 5.7 North Zone 13.1 6.27 4.26 1.87 5.3 West Zone 6.4 10.09 6.30 3.53 14.5 N-204 Zone 8.6 4.74 3.61 1.02 5.4 Total 38.4 6.58 4.58 1.85 7.7

Empfindlichkeit gegenüber Grenzwertgehalten

Eine Veränderung der Grenzwertgehalte ändert die abgeleiteten Mineralressourcen mit ihrem soliden Gehalt und ihrer soliden Tonnage auch bei niedrigeren Grenzwertgehalten nicht wesentlich.

Table 2: Cut-Off Grade Sensitivity

AREA Cut-Off Grade (%) Tonnage Zn Pb (Mt) (%) (%) ALL 10.00 5.15 10.66 5.34 9.00 6.39 9.90 4.88 8.00 8.18 9.07 4.38 7.00 10.54 8.25 3.89 6.00 13.87 7.43 3.38 5.00 18.65 6.58 2.89 4.00 25.16 5.77 2.43 3.00 32.14 5.11 2.09 2.00 37.63 4.64 1.88 1.80 38.46 4.57 1.85 1.60 39.19 4.51 1.82 1.40 39.86 4.46 1.80 1.20 40.44 4.41 1.78 1.00 40.92 4.36 1.76

Die abgeleitete Mineralressourcenschätzung ist auf Grubenmodelle beschränkt, die anhand einer Grubenoptimierungsanalyse unter Verwendung der nachstehend aufgeführten wirtschaftlichen und betrieblichen Parameter entwickelt wurden:

Table 3: Pit Optimization Parameters

Parameter Unit Input Mine Site Costs Mining Cost - Ore C$/t mined 4.00 Mining Cost - Waste C$/t mined 4.00 Mine Dewatering Cost1 C$/t mined 0.88 Pre-concentration Cost C$/t ore 3.50 Processing Cost2 C$/t milled 22.50 G&A Cost2 C$/t milled 33.60 Recoveries Overall Lead3 % 87.8% Overall Zinc3 % 83.1% Pre-concentration Mass Pull % 37.3% Zinc Concentrate Grade % 55% Lead Concentrate Grade % 55% Zinc Concentrate Costs Transport to Rail C$/wmt 27.00 Transport to Smelter C$/wmt 178.00 Smelter Cost C$/dmt 295.00 Lead Concentrate Costs Transport to Rail C$/wmt 27.00 Transport to Smelter C$/wmt 221.00 Smelter Cost C$/dmt 262.00 Metal Prices Zinc US$/lb 1.10 Lead US$/lb 0.90 Exchange Rate (CAD:USD) 1.31 1 Gilt sowohl für Erz- als auch für Abfalltonnagen 2 Die Kosten pro gemahlene Tonne basieren auf einem Massezug von 37,27 % vor der Konzentration 3 Einschließlich der Ergebnisse des Erz-Sortierprüfprogramms

Metallurgie

Insgesamt wurden metallurgische Gewinnungsraten von 83,1 % für Zink und 87,8 % für Blei aus den vorläufigen Flotationstests auf Labormaßstab ermittelt, einschließlich Testarbeiten für die Trockenvorkonzentration des Erzsortierers (vollständige Programmergebnisse werden im ersten Quartal 2019 veröffentlicht), die darauf abzielen, die Transport- und Mahlkosten zu senken.

Hydrogeologie

Die hydrogeologische Umgebung des Pine Point-Gebiets ist nach 24-jähriger Bergbaugeschichte, die von Pumpdaten in Echtzeit profitierte, die während des Geschäftsbetriebs von Cominco in der Vergangenheit gesammelt wurden, sehr gut etabliert. Osisko Metals ist sich bewusst, dass der Erfolg des Pine Point-Projekts von der Entwicklung einer Abbaufolge abhängt, die über die gesamte Lebensdauer der Mine mit einer Entwässerungs- und Wassermanagementstrategie koordiniert wird. Das Unternehmen betrachtet Wasserinfiltration nicht als ein bedeutendes Problem. Analysen der Infiltrationsraten aus der Vergangenheit führten zu geschätzten maximalen Kosten von 0,88 CAD pro abgebaute Tonne, die in der Kostengrundlage für die Grubenoptimierung aller Zonen mit Ausnahme von N204 enthalten waren. Hier fallen aufgrund der geringen Mineralisierung keine Entwässerungskosten an.

Laufendes Bohrprogramm

Weitere bis zum Datum dieser Pressemitteilung abgeschlossene und in dieser abgeleiteten Mineralressourcenschätzung nicht enthaltene Infill-Bohrungen umfassen 579 Bohrungen mit insgesamt 40.102 Bohrmetern. Das Ziel dieses laufenden Programms besteht darin, die abgeleiteten Mineralressourcen in die angezeigte Kategorie zu bringen, indem der Bohrabstand auf 30 Meter gegenüber dem aktuellen durchschnittlichen Bohrabstand von 40 bis 60 Metern verringert wird. Das Unternehmen erwartet, im weiteren Verlauf des Jahres 2018 und im Jahr 2019 weitere 900 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von rund 49.000 Metern zu bohren, um dieses Ziel zu erreichen. Die Bohrdatenbank wird durch die Einbeziehung der aktuellen topographischen LIDAR-Vermessung weiter gestärkt.

In einer gesonderten Explorationskampagne von Brachflächen werden Zielgebiete mit hohem Potenzial untersucht, nachdem die geplante Schwerkraftvermessung aus der Luft durchgeführt wurde, die die flächendeckende Erfassung von Datensätzen aus der Vergangenheit und die kürzlich durchgeführte topographische LIDAR-Vermessung ergänzen wird.

Infrastruktur

Das Projekt befindet sich am Südufer des Great Slave Lake in den Nordwest-Territorien Kanadas und ist das ganze Jahr über direkt über eine Allwetterautobahn von Hay River aus erreichbar, dem wirtschaftlichen "Knotenpunkt des Nordens", der 96 km westlich des Umspannwerks und des früheren Konzentratorstandorts liegt. Hay River bietet Transport- und Lademöglichkeiten auf der Schiene sowie andere verfügbare Dienste. Die Infrastruktur vor Ort besteht aus ungefähr 100 km intakter Transportstraßen, die die mineralisierten Zonen sowie die Umspannstation in der Mitte des Grundstücks verbinden.

Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung

Die unabhängige qualifizierte Person für die Mineralressourcenschätzung 2018 gemäß NI43 101-Richtlinien ist Pierre-Luc Richard, P. Geo, von BBA Inc., der die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen genehmigt hat. Der Stichtag der Schätzung ist der

14. November 2018.



Diese Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da sie sich nicht als wirtschaftlich rentabel erwiesen haben. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten abgeleiteten Ressourcen in diesem MRE sind ungewisser Natur und das Gebiet wurde nicht ausreichend erkundet, um diese abgeleiteten Ressourcen als angegeben oder gemessen zu definieren, und es ist nicht sicher, ob weitere Explorations- und Definitionsbohrungen dazu führen, dass sie in diese Kategorien eingestuft werden.



Die Ressourcen werden für ein Tagebauszenario als unverwässert und vor Ort dargestellt und es bestehen angemessene Aussichten für einen wirtschaftlichen Abbau. Die einschränkenden Grubenmodelle wurden mit Grubenstollen von 50 Grad entwickelt.



Die Mineralressourcenschätzung wurde unter Verwendung von GEOVIA GEMS 6.8.2 erstellt und basiert auf 18.542 Oberflächenbohrungen, von denen 6.880 die Mineralisierung durchschnitten, und insgesamt 31.120 Untersuchungen. Die Bohrlochdatenbank umfasst die Infill-Bohrungen von Osisko Metals mit einer Länge von 23.751 Metern in 318 Bohrlöchern sowie die Bohrlöcher von Cominco aus der Vergangenheit, deren Verwendung durch eine Bohrlochmanschettenuntersuchung und ein teilweises Kern-Neuerprobungsprogramm validiert wurde. Der Stichtag für Bohrlochuntersuchungen war der 12. September 2018.



Die Schätzung umfasst 243 Zink-Blei-vererzte Zonen, die jeweils durch einzelne Drahtgitter mit einer minimalen tatsächlichen Dicke von 2,5 m definiert sind. Für den Fall, dass der Kern nicht untersucht wurde, wurde ein Wert von null verwendet.



Auf der Grundlage der zusammengesetzten Testdaten wurde eine Gehaltsbegrenzung für den Oberbereich durchgeführt und auf Zonenbasis für Zink und Blei festgelegt. Die oberen Grenzwertgehalte variieren zwischen 10 und 35 % Zn und 5 bis 40 % Pb.



Die Dichtewerte wurden auf der Grundlage der Formel berechnet, die von Cominco während der Betriebszeit des Unternehmens zwischen 1964 und 1987 festgelegt und verwendet wurde. Die Dichtewerte wurden aus der Dichte des Dolomits berechnet, bereinigt um die Menge an Sphalerit, Galena und Markasit/Pyrit, die durch Metalltests bestimmt wurde. Es wurde eine Porosität von 5 % angenommen. Dem Abfallmaterial wurde die Dichte von porösem Dolomit zugeordnet.



Die Ressourcenschätzung für das Gehaltsmodell wurde aus Bohrlochdaten unter Verwendung eines Ordinary Kriging-Interpolationsverfahrens in einem Blockmodell unter Verwendung von Blöcken mit einer Größe von 10 x 10 m × 5 m (vertikal) berechnet.



Zinkäquivalenzprozentsätze werden anhand der Metallpreise, der prognostizierten Metallgewinnung, der Konzentratgehalte, der Transportkosten, der an die Schmelzerei zu zahlenden Metalle und Abgaben berechnet.



Die Schätzung wird unter Verwendung eines Zn-Äquivalent (ZnEq)-Grenzwerts angegeben, der zwischen 1,70 % und 2,00 % variiert. Bei den Variationen werden die Transportentfernungen von den offenen Gruben zu den Werken und die metallurgischen Parameter für jedes Gebiet berücksichtigt. Der Grenzwertgehalt wurde unter anderem mit den folgenden Parametern berechnet: Zinkpreis = 1,10 USD/Pfund; Bleipreis = 0,90 USD/Pfund; CAD:USD-Wechselkurs = 1,31. Der Grenzwertgehalt wird unter Berücksichtigung der künftigen Marktbedingungen und -kosten neu bewertet werden.



Die hier vorgestellte Mineralressourcenschätzung wird als abgeleitete Ressource kategorisiert. Die Kategorie der abgeleiteten Mineralressourcen wird nur in Gebieten definiert, in denen der Bohrabstand weniger als 100 m beträgt, und weist eine angemessene geologische und Gehaltskontinuität auf.



Die Optimierung der Grube zur Entwicklung der ressourcenbegrenzenden Grubenmodelle wurde mit MineSight Version 15.10 von Hexagon durchgeführt.



Bei den Berechnungen wurden metrische Einheiten (Meter, Tonne) verwendet. Metallgehalte werden in Prozent oder Pfund angegeben. Die metrischen Tonnagen wurden gerundet und Abweichungen bei den Gesamtbeträgen sind auf Rundungsfehler zurückzuführen.



Die CIM-Definitionen und -Richtlinien für Mineralressourcenschätzungen wurden befolgt.



Dem Autor sind keine bekannten Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Titel-, Steuer-, soziopolitischen oder Marketingprobleme oder andere relevante Probleme bekannt, die nicht in diesem technischen Bericht beschrieben werden und die Mineralressourcenschätzung erheblich beeinflussen könnten.

Über Osisko Metals

Osisko Metals ist ein kanadisches Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das im Bereich der Basismetalle Werte mit einem Schwerpunkt auf Zinkmineralien schafft. Das Unternehmen verfügt über die beiden führenden Zinkminen Kanadas, nämlich das Pine Point Mining Camp ("PPMC") in den Nordwest-Territorien und das Bathurst Mining Camp ("BMC") im Norden von New Brunswick, wo es sich auf Bohrungen und die Erschließung des Key Anacon-Projekts konzentriert. Das Unternehmen führt derzeit in beiden Abbaugebieten Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 100.000 Metern durch. In Québec besitzt das Unternehmen 42.000 Hektar Land, auf denen sich 12 Zinkabbaugebiete auf Brachland befinden, die durch Exploration gezielt weiterentwickelt werden.

Über BBA

BBA bietet seit fast 40 Jahren ein breites Spektrum an Beratungs- und Engineering-Dienstleistungen an. Heute arbeiten Experten aus den Bereichen Engineering, Projektmanagement, Geologie, Umwelt und Inbetriebnahme zusammen, um die Bedürfnisse von industriellen und institutionellen Kunden schnell und genau zu ermitteln. Das Know-how des Unternehmens ist in den Bereichen Energie, Bergbau und Metalle, Biokraftstoffe sowie Öl und Gas anerkannt und wird von einem Team erfahrener Experten unterstützt, die täglich zuverlässige, nachhaltige und innovative Lösungen entwerfen. Unsere Dienstleistungen für die Bergbauindustrie umfassen Front-End-Beratung, technische Berichte gemäß NI 43-101, Umweltstudien, Modellierung von Geologie-Ressourcen, Minenplanung, metallurgische Prozessentwicklung, die Entwicklung von Bergeentsorgungseinrichtungen und multidisziplinäre Infrastruktur- und Prozessanlagenplanung.

