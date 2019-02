IRW-PRESS: 21C Metals Inc.: 21C METALS schließt Transaktion zum Erwerb einer 43-101 abgeleiteten Palladiumressource ab

21C METALS schließt Transaktion zum Erwerb einer 43-101 abgeleiteten Palladiumressource ab

26. Februar 2019 - Vancouver, British Columbia - 21C Metals Inc. (ehemals Declan Cobalt Inc.) ("21C Metals" oder das Unternehmen) (CSE: BULL) (FWB: DCR1) (OTCQB: DCNNF) gibt bekannt, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, East Bull Resources Inc., eine Optionsvereinbarung (die "Vereinbarung") mit Pavey Ark Minerals Inc. ("Pavey Ark")abgeschlossen hat, um eine 100%ige Beteiligung an der East Bull Palladium Liegenschaft in der Sudbury Mining Division (Ontario) (die "Liegenschaft") zu erwerben.

P&E Mining Consultants Inc. aus Brampton (Ontario) hat einen NI 43-101-konformen Bericht über das Konzessionsgebiet, datiert mit 5. April 2018, (der NI 43-101-konforme Bericht) erstellt. Der NI 43-101-konforme Bericht verweist auf eine durch ein Grubenmodell begrenzte abgeleitete Ressource im Umfang von 11,1 Millionen Tonnen mit 1,46 Gramm Palladiumäquivalent pro Tonne (523.000 Unzen). Der NI 43-101-konforme Bericht kann unter www.paveyarkminerals.com eingesehen werden und wird innerhalb von 180 Tagen nach dieser Meldung auf SEDAR veröffentlicht werden. Das Konzessionsgebiet umfasst eine Fläche von ca. 1.000 Hektar und erstreckt sich über mehr als 3,6 Kilometer der geschichteten Intrusion von East Bull. Dieses Gebiet besteht aus einer Zone mit Einschlüssen, in der eine Palladiummineralisierung gelagert ist.

In dem 43-101-konformen Bericht wird ein Explorationsprogramm zur Erweiterung und Definition der bekannten Mineralisierung empfohlen. Das Unternehmen hat keine unabhängig eingehende Prüfung der im NI 43-101-konformen Bericht enthaltenen Informationen durchgeführt, um ihre Genauigkeit zu verifizieren. Das Unternehmen ist jedoch davon überzeugt, dass die derzeitige Ressource mit der Durchführung des empfohlenen Explorationsarbeitsprogramms erweitert werden kann; zudem trägt dieses Programm zur Ermittlung des Umfangs der Palladiummineralisierung bei.

Der Preis für Palladium ist in jüngster Zeit so gestiegen, dass er nun über dem Goldpreis liegt. Palladium ist das wichtigste Element, das in Katalysatoren für Verbrennungsmotoren verwendet wird. Lagerstätten sind selten, sie sind im Allgemeinen in Südafrika, Russland, Montana und im Sudbury-Becken in Ontario zu finden, wo sich die Liegenschaft befindet. Es wird erwartet, dass die hohe Nachfrage nach Palladium anhalten wird, da viele Länder (einschließlich China) strengere nationale Emissionsnormen einführen.

Herr Wayne Tisdale, der CEO des Unternehmens, erklärte wie folgt:

Wir freuen uns, dass wir diese Transaktion zum Erwerb einer Palladiumressource im Umkreis von 70 Kilometern um Sudbury, Ontario, abgeschlossen haben. Durch die Durchführung des in dem NI 43-101-konformen Berichts empfohlenen Arbeitsprogramms scheint diese Ressource ein ausgezeichnetes Potenzial für eine Erweiterung der Palladiumressource zu haben. Diese Palladiumressource ist eine ideale Ergänzung unseres derzeitigen Kupfer-Kobaltprojekt Tisova. Bei 21C Metals verfolgen wir aktiv die Metalle, die für den aktuellen Produktionsbedarf (Palladium) benötigt werden, und bereiten uns gleichzeitig auf die ständig steigende Nachfrage nach Kobalt und Kupfer vor. Wir nennen diese Strategie Metalle für heute und für morgen.

Gemäß der Vereinbarung und über einen Zeitraum von vier Jahren (falls das Unternehmen sich für die Fortsetzung entscheidet) ist das Unternehmen verpflichtet, 1.750.000 $ an Explorationsausgaben zu leisten, 975.000 $ an Barzahlungen zu zahlen und insgesamt 4,5 Millionen Stammaktien von 21C Metals an Pavey Ark gemäß dem folgenden Zeitplan auszugeben:

Minimaler ExpAusgegebAusgegebFälligkeitsdatum

lorationsaufwene ene

and Stammak Barmitt

tien el

- - $25.000 Unterschrift auf dem Term

Sheet

(bezahlt)

- 750.000 $75.000 Innerhalb von 5 Tagen nach

der

Unterzeichnung

$250.000 750.000 $150.000Am oder vor dem 1. März 2020

$500.000 1.000.00$200.000Am oder vor dem 1. März 2021

$500.000 1.000.00$250.000Am oder vor dem 1. März 2022

$500.000 1.000.00$300.000Am oder vor dem 1. März 2023

$1.750.000 4.500.00$975.000

Nähere Informationen erhalten Sie über:

21C Metals Inc.

Wayne Tisdale, President und CEO

T: (604) 639-4455

Hinweis für den Leser

Das Unternehmen hat keine unabhängige eingehende Prüfung der im NI 43-101-konformen Bericht enthaltenen Informationen durchgeführt, um ihre Genauigkeit zu verifizieren oder zu prüfen, ob die Informationen im Einklang mit den Anforderungen von NI 43-101 angefertigt wurde. Das Unternehmen ist jedoch davon überzeugt, dass die derzeitige Ressource mit der Durchführung des empfohlenen Explorationsarbeitsprogramms erweitert werden kann und das Programm zur Ermittlung des Umfangs der Palladiummineralisierung beitragen wird.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Insbesondere zählen zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung unter anderem auch Aussagen zu dem Zeitpunkt des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung, den Bedingungen des Abschlusses einer solchen endgültigen Vereinbarung, den vorgeschlagenen Bedingungen der Transaktion und das geplante Explorationsarbeitsprogramm im Konzessionsgebiet. Wir gehen davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen; es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der eigentlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen dargelegten Erwartungen bewirken können. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage in Kanada und weltweit; das Branchenumfeld einschließlich Regierungs- und Umweltvorschriften; das Unvermögen, die Zusagen und Genehmigungen von Branchenpartnern und sonstigen Dritten einzuholen, wenn dies erforderlich ist; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; die Notwendigkeit zur Einholung erforderlicher Genehmigungen bei den Aufsichtsbehörden; die Volatilität an den Aktienmärkten; Verbindlichkeiten von Bergbaubetrieben; Wettbewerb um unter anderem qualifiziertes Personal und Versorgungsgüter; fehlerhafte Beurteilungen des Werts von Akquisitionen; geologische, technische, aufbereitungs- und transportspezifische Schwierigkeiten; Änderungen der Steuergesetze und Förderprogramme; das Unvermögen, die erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen zu realisieren; und andere Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren nicht als vollständig gilt.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Wert der geplanten Transaktion nicht bestätigt und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder anerkannt noch abgelehnt.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46021

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46021&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA90137 G1019

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA90137G1019

AXC0103 2019-02-26/09:29