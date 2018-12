Hamburg (ots) -



Das ZDF blickt auf ein erfolgreiches Sportjahr 2018 zurück. Neben den Olympischen Winterspielen und den Paralympics in Südkorea sowie der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland erreichten auch die European Championships aus Glasgow und Berlin große Akzeptanz bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Im Wechsel mit der ARD hatte das ZDF die zum ersten Mal auf zehn Tage im August gebündelten Europameisterschaften von sieben großen Sportverbänden ausgestrahlt. An seinen Sendetagen erreichte das ZDF damit einen durchschnittlichen Marktanteil von 15,8 Prozent.



Unter dem Titel "Die Finals" werden im Sommer 2019 nach diesem Vorbild und dem Vorbild erfolgreicher Wintersportwochenenden auch die Deutschen Meisterschaften in neun Sportarten auf ein Wochenende konzentriert. "Damit präsentiert sich das ZDF einmal mehr als zuverlässiger Partner des Event- und Breitensports und bietet seinen Zuschauern kompakt die ganze Sport-Vielfalt in Deutschland", sagte ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Hamburg.



Weitere Höhepunkte im Sportevent-Kalender 2019 sind die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, die Leichtathletik-Weltmeisterschaft sowie die Handball-Weltmeisterschaft, für die das ZDF gemeinsam mit der ARD die Rechte erwerben konnte. Diese Vereinbarung umfasst darüber hinaus die Rechte für die Handball-Weltmeisterschaften 2021, 2023 und 2025 sowie für die Europameisterschaften 2020 und 2022 und ermöglicht eine Kontinuität der Berichterstattung.



