Das im Oktober 2016 gestartete ARD/ZDF-Content-Netzwerk funk erreicht immer mehr junge Zuschauer: 66 Prozent der 14- bis 49-Jährigen kennen funk oder mindestens eines der funk-Formate. Fast 50 Prozent der Zielgruppe haben das Angebot schon einmal genutzt.



Auch die Anzahl der Videoabrufe und Abonnements ist seit dem Start von funk kontinuierlich angestiegen. Im dritten Quartal 2018 generierten alle funk-Formate zusammen 332,4 Millionen Abrufe bei YouTube und 25,1 Millionen Abrufe bei Facebook. Aktuell (Stand: 30. September 2018) verzeichnen die funk-Kanäle insgesamt 9,8 Millionen Abonnements auf YouTube sowie 1,4 Millionen auf Facebook. Dazu kommen weitere 1,4 Millionen Follower bei Instagram.



ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut unterstrich vor dem Fernsehrat in Hamburg, dass sich die Reichweiten der Informationsangebote bei funk keineswegs vor denen der Unterhaltungsangebote verstecken müssten. "In Zeiten zunehmender Polarisierung im Netz bietet funk öffentlich-rechtliche Information für eine junge Zielgruppe", sagte Bellut.



Das ZDF ist mit einem Drittel an dem öffentlich-rechtlichen Gemeinschaftsprojekt beteiligt. Insgesamt bietet das ARD/ZDF-Content-Netzwerk mehr als 60 regelmäßig publizierende Formate in den Bereichen Information, Orientierung und Unterhaltung.



