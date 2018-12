Über die weltweiten Krisenherde und Brennpunkte hat DER AKTIONÄR schon ausführlich berichtet. Fakt ist: Die aktuelle Verunsicherung bleibt Gift für die Börsen. Vor allem die Technologiewerte stehen in diesem Umfeld im Fokus. Sie reagieren meist besonders sensibel und dynamisch auf Neuigkeiten rund um den Handelskonflikt oder Aussagen zur konjunkturellen Entwicklung - in beide Richtungen. Neben Siltronic zeigt sich in diesem Umfeld auch die Aktie von Aixtron extrem volatil.

Den vollständigen Artikel lesen ...