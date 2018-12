Es sah lange Zeit nicht wirklich danach aus, als könnten sich die untereinander schon oftmals zerstrittenen OPEC-Mitglieder überhaupt auf einen Deal zur Kürzung der Förderquoten einigen. Dann schien alles noch an Russland zu scheitern. Doch am Ende einigte man sich doch noch. Die Ölpreise ziehen nun deutlich an.

