Dem Dow Jones ist es gestern gelungen zum Handelsende sein zuvor sehr deutliches Minus zu verkleinern. Am Ende ging er nur 0,3 Prozent schwächer aus dem Handel. Der Nasdaq 100 drehte sogar ins Plus und ging 0,6 Prozent fester aus dem Handel. In dieser Sendung geht es um folgende Einzelwerte: Fresenius, Bitcoin, Altria, Cronos, Aurora Cannabis, Amazon, Alibaba, Twitter und Tesla. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.