Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zündete in dieser Woche ein wahres Kursfeuerwerk und kletterte auf 163,51 Zähler, so die Börse Stuttgart.Nach einem ruhigen Montag hätten Anleger am Dienstag verstärkt sichere Häfen aufgesucht und den Bund-Future auf 162,25 Punkte getrieben. Nach einem ruhigeren Mittwoch sei der Bund-Future nach den heftigen Verlusten am Aktienmarkt nochmals angezogen. Auf eine Woche gemessen sei der Bund-Future somit um 0,75 Prozent gestiegen. ...

