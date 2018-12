Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In seiner letzten entscheidungsrelevanten Sitzung in diesem Jahr dürfte der EZB-Rat die Beendigung der Nettoankäufe von Anleihen beschließen, so die Analysten der Helaba.Eine Verlängerung könne es aus mehreren Gründen nicht geben: Erstens sei der Zweck des Kaufprogramms mit dem Erreichen des Inflationsziels erfüllt worden. Zweitens würde dies den fiskalpolitischen Irrweg der italienischen Regierung unterstützen. Drittens könnte es den jüngsten Renditerückgang in den Euro-Nordländern verstärken. Eine abflachende Zinskurve würde neue Konjunkturängste schüren und den Anlagenotstand verschärfen. ...

