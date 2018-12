Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der zehnjährigen US-Treasury Bonds sind in dieser Woche auf 2,874 Prozent - und damit auf den tiefsten Wert seit September - gefallen, so die Börse Stuttgart.Die zweijährige US-Anleihe Rendite sei am Donnerstag auf 2,766 Prozent gefallen. Die kurzfristigen und langfristigen Renditen würden sich annähern, die Zinskurve sei flacher geworden und könnte invers werden - teilweise sei sie es schon. Die Renditen der zweijährigen US-Anleihen seien bereits höher, als die der fünfjährigen US-Anleihen. Eine inverse Zinskurve werde von vielen Analysten als Vorbote einer drohenden Rezession eingeordnet. Die schwächelnde Weltwirtschaft und die nun abflachende Zinskurve würden für Nervosität bei Investoren sorgen. Die FED beobachte die Entwicklung sehr genau und werde mit Vorsicht walten. (07.12.2018/alc/a/a) ...

