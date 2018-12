Normen sorgen für technische Sicherheit und für Planungssicherheit - mit diesem Eingangsstatement hob Michael Teigeler (Bild?2), Geschäftsführer der DKE, die Bedeutung der Normierung für den Endkunden und für das Handwerk hervor. Gerade im Bereich der Elektrotechnik dürfte die Bedeutung von Normen in Zukunft eher zu- statt abnehmen, da aufgrund der fortschreitenden Vernetzung und Elektrifizierung immer mehr Anwendungen erfasst werden.

Normen entstehen heute im Konsens zwischen den Beteiligten - von der Forschung über die Industrie bis zum Handwerk. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass dabei in der Regel Ergebnisse entstehen, mit denen alle Beteiligten zurechtkommen können. Wolfgang Schmitt (Bild?3), Vorsitzender des Fachbereichs Technik im ZVEH, wies in seinem Grußwort darauf hin, dass dieses Verfahren auch seine Schattenseiten hat: Da die Konsens-Suche oft sehr langwierig sei, benötige die Umsetzung technischer Innovationen in Deutschland oft vergleichsweise viel Zeit.

Der digitale Zwilling

Die digitale Transformation wird nach Ansicht von Cenelec-Präsident Dr. Bernhard Thies (Bild?4) auch das Normenwesen massiv beeinflussen. So werden in Zukunft viele Produkte und Systeme einen »digitalen Zwilling« haben. Damit kann man z.?B. ein Gebäude oder eine Fertigungszelle in der Industrie vorab simulieren und optimieren. Diese Simulation sollte unter Berücksichtigung der aktuellen Normen und Vorschriften erfolgen, damit es beim Übergang in die »reale« Welt nicht zu Brüchen kommt. Daher werde künftig auch jede Norm ihren digitalen Zwilling haben.

Auch scheinbar profane Produkte wie Leitungsschutzschalter oder Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen werden in Zukunft mit dem Internet der Dinge verbunden sein. Das wird auch zu Veränderungen im Dienstleistungsangebot des Elektrohandwerks führen. Ein elektronisches, kommunikationsfähiges Gerät könnte sich selbst überwachen und die Vor-Ort-Prüfung damit evtl. entfallen, gleichzeitig sind aber auch neue Geschäftsmodelle wie etwa vorbeugende Wartung möglich.

Aktuelle Normungsvorhaben

Einen kurzen Überblick über aktuelle Normungsvorhaben aus der Reihe VDE 0100 gab Dirk Barthel (Bild?5) vom für diese Normenreihe zuständigen DKE-Gremium K 221 »Elektrische Anlagen und Schutz gegen elektrischen Schlag«. So wurden in den vergangenen Monaten u.a. folgende Normen aktualisiert:

Die VDE 0100-460 enthält nun ausschließlich Anforderungen an die Maßnahmen zum Trennen und Schalten. Die Anforderungen an die Auswahl und Errichtung der Einrichtungen zum Trennen und Schalten finden sich nun im Abschnitt 537 der VDE 0100-530 (diese Anforderungen befanden sich bisher im nun zurückgezogenen Entwurf der VDE 0100-537).

Die VDE 0100-410 fordert nun Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen =?30?mA auch für Beleuchtungsstromkreise eines TN- oder TT-Systems - allerdings ausschließlich für Wohnräume. Die maximalen Abschaltzeiten gelten nun für Endstromkreise mit Steckdosen bis 63?A statt bisher bis 32?A.

Die VDE 0100-704 schreibt für Baustromverteiler nun Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen Typ B für Drehstromsteckdosen bis 63?A vor. Außerdem muss nun eine abschließbare Einrichtung zum Trennen von der Einspeisung vorhanden sein.

Als Zukunftsprojekt stellte Dirk Barthel Überlegungen vor, einzelne Aspekte (Planung und Dokumentation) der ...

