Mainz (ots) - Montag, 10. Dezember 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Wann lohnt sich ein Leasing-Auto? - Das sollte man durchrechnen Früchte-Lebkuchen Tessiner Art - Rezept von Konditor Heinemann Kleiner Finger wird zum Daumen - Hilfe nach einem Arbeitsunfall



Gast im Studio: David Garrett, Star-Geiger



Montag, 10. Dezember 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



"Lichtblick" gegen Altersarmut - Verein kümmert sich um arme Senioren Gefahr durch Dohlennester - Kohlenmonoxid-Vergiftung verhindern Expedition Berlin - Kirche im Garten



Montag, 10. Dezember 2018, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann



UN-Konferenz zu Migrationspakt - Merkel in Marrakesch CDU unter neuer Führung - Die Folgen für die Große Koalition Thriller im Hochsicherheitstrakt - Krimiautor Sebastian Fitzek im Studio



Montag, 10. Dezember 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Auf den Spuren von Winnetou - Vor 55 Jahren entstand der Kultfilm



Montag, 10. Dezember 2018, 17.45 Uhr



Leute heute spezial



Ein Herz für Kinder



Karen Webb berichtet von der Gala "Ein Herz für Kinder" in Berlin und blickt mit den prominenten Gästen auf den glamourösen Abend zurück. Das "Leute heute spezial" zeigt die Höhepunkte der Gala und schaut hinter die Kulissen der erfolgreichsten Spendensendung im deutschen Fernsehen. Was waren die modischen Hingucker, was die Ausrutscher der Stars auf dem roten Teppich, und wie wurde danach gefeiert?



Der Blick der "Leute heute"-Redaktion auf "Ein Herz für Kinder" garantiert viele Überraschungen und große Emotionen.



Montag, 10. Dezember 2018, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Auto leasen - Das müssen Privatleute beachten



Wenn Unternehmen und Freiberufler neue Fahrzeuge anschaffen, greifen sie häufig auf Leasing-Angebote zurück, um sie zu finanzieren. Vorteil: Die Leasingraten sind steuerlich absetzbar. Der Begriff "Leasing" bedeutet "Vermietung": Man erhält also lediglich das Recht, ein Auto als Mieter zu nutzen, statt - wie bei einem Kredit - Eigentümer zu werden, sobald dieser getilgt ist. Lohnt sich das Kfz-Leasing auch für Privatleute? Was darf, beziehungsweise sollte ein Leasing-Fahrzeug kosten? Welche Risiken drohen, und wie können Sie diese im Vorfeld vermeiden? Worauf müssen Sie achten, bevor Sie einen Vertrag unterschreiben?



Weitere Themen: Teuer oder Billig: Glühwein - Markenprodukte gegen Discounter Ärger mit Paketzustellern - Wenn der Postmann nicht klingelt Countdown Brexit - Deutsche Firmen in der Vorbereitung



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121