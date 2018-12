Ebikon (awp) - Der Lift- und Rolltreppenbauer Schindler bezieht seinen neuen Hauptsitz in Ebikon. In den Um- und Neubau des Campus in Ebikon wurden in den vergangenen Jahren rund 130 Millionen Franken investiert.Mit dem Umzug in das neue Gebäude beginne für den Konzernstab eine neue Ära, teilte das Unternehmen am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...