Formetrix, Inc., ein Entwickler und Hersteller von proprietären, leistungsstarken Stahllegierungen für die additive Fertigung, hat Scott Pearson zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es sich für einen neuen Hauptsitz im Großraum Boston entschieden hat; der Umzug ist für März dieses Jahres geplant.

"Wir freuen uns sehr, dass wir jemanden von Scott Pearsons Format und Erfahrung für die Leitung von Formetrix gewinnen konnten, insbesondere mit Blick auf unsere bevorstehende nächste Wachstumsphase", sagte K. Leonard Judson, Mitglied des Board of Directors bei Formetrix sowie President und Managing Director der Cycad Group. Judson fuhr fort: "Scott Pearson ist die ideale Person, um die Wachstums- und Betriebsstrategien des Unternehmens voranzutreiben, gegenseitig vorteilhafte Partnerschaften mit der Industrie und Kunden aufzubauen und das Unternehmen im sich schnell entwickelnden Bereich der additiven Fertigungsmaterialien als führender Anbieter zu etablieren."

"Ich freue mich darauf, dem Formetrix-Team beizutreten und die Leitung des Unternehmens zu einem Zeitpunkt zu übernehmen, zu dem wir die Möglichkeiten, die der 3D-Druckmarkt heute für unsere erstklassigen Stahllegierungen bietet, sowie die neuen Möglichkeiten, die unsere einzigartigen Technologien ermöglichen, ausnutzen wollen", sagte Pearson. "Ich freue mich auch auf die Eröffnung unserer neuen, hochmodernen Unternehmenszentrale in den kommenden Monaten. Die neuen Fähigkeiten, die diese Einrichtung bietet, werden es unserem Team ermöglichen, Innovationen und betriebliche Prozesse für unsere Kunden schneller und effektiver durchzuführen."

Scott Pearson ist ein erfahrener und angesehener Senior Executive mit über 25 Jahren Erfahrung in der Leitung zahlreicher von technologiebasierten Unternehmen und Organisationen. Seine Berufserfahrung erstreckt sich auf eine Vielzahl von Branchen, darunter unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV), Brennstoffzellen, Elektrofahrzeuge, Ausrüstung und Materialien für die Elektronikmontage, digitale Bildgebung, stationäre Energiespeicher und Verteidigungssysteme. Bevor er zu Formetrix kam, war er sechs Jahre lang President und CEO von Aquion Energy, einem mit Wagniskapital finanzierten Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von fortschrittlichen Batterien und Speichersystemen spezialisiert hat. Scott Pearson hat einen MBA von der MIT Sloan School of Management, einen Master in Maschinenbau vom MIT und einen Bachelor in Maschinenbau von der University of Massachusetts in Amherst.

Über Formetrix

Formetrix entwickelt patentierte Stahllegierungen für 3D-Druckkomponenten wie Werkzeuge zum Formen, Gießen und Stanzen in den Bereichen Industrie, Automobil, Öl und Gas sowie Schwermaschinen. Der Schwerpunktbereich von Formetrix ist die Entwicklung und Herstellung von Stahllegierungen mit außergewöhnlichen Materialeigenschaften für 3D-Druckprozesse. Die leistungsstarken Stahllegierungen von Formetrix bieten eine einzigartige Kombination von Vorteilen wie höhere Härte, höhere Duktilität und höhere Verschleißfestigkeit im Vergleich zu bestehenden Alternativen. Formetrix ist das Spin-Out-Unternehmen des Ende August 2018 gegründeten Geschäftsbereichs Additive Manufacturing von NanoSteel.

