Bonn/Hamburg (ots) - Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat sich klar für Annegret Kramp-Karrenbauer als nächste CDU-Vorsitzende ausgesprochen. "Die CDU von heute ist nicht mehr die CDU von vor 20 Jahren und auch nicht die CDU von vor zehn Jahren. Wir haben uns verändert, wir sind eine moderne Partei geworden. Wir brauchen auch ein sympathisches Antlitz nach draußen. Wir müssen moderner, sympathischer und in vielen Fällen auch weiblicher werden, um wählbar zu sein. Gerade bei Frauen", sagte Hans dem TV-Sender phoenix beim Parteitag der CDU in Hamburg.



Annegret Kramp-Karrenbauer habe ein Gefühl für die Partei. "Als Generalsekretärin hat sie in der Kürze der Zeit bewiesen, dass sie der Partei noch einmal neues Leben einhauchen kann. Wir glauben, dass die Delegierten schon sehr genau wissen, dass es darum geht, wie die Partei in Zukunft nicht nur als Partei geführt wird, sondern auch, wie sich das Verhältnis zwischen der Partei, der Bundestagsfraktion und der Bundesregierung - geführt von Angela Merkel - weiterentwickelt. [...] Wir brauchen hier stabile Verhältnisse und dafür steht Annegret Kramp-Karrenbauer", so Hans weiter. Er stellte aber auch klar, dass seiner Meinung nach alle drei Kandidaten dafür geeignet seien, die Partei zu führen: "Ich bin dagegen, dass wir diese Debatte, die wir um den Parteivorsitz haben, so kommentieren nach dem Motto: 'Der Eine oder der Untergang'. Das wäre ganz falsch."



Tobias Hans übernahm im März 2018 das Ministerpräsidentenamt im Saarland von Annegret Kramp-Karrenbauer, nachdem sie als Generalsekretärin nach Berlin gegangen war. Der saarländische Landesverband der CDU hat Annegret Kramp-Karrenbauer als Kandidatin für den Parteivorsitz nominiert.



