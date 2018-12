Espelkamp (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Le groupe technologique HARTING d'Espelkamp (district de Minden-Lübbecke) a de nouveau enregistré une croissance à deux chiffres lors de l'exercice 2017/18 (30 septembre). Avec une progression de 13,4%, l'entreprise familiale, active dans le monde entier, a réalisé un chiffre d'affaires de 762 millions EUR (année précédente: 672 millions EUR), un nouveau record dans les 73 ans d'existence du groupe.



"C'est une performance de haut niveau qui nous rend fiers. Nous sommes très satisfaits du développement de l'entreprise ", s'est réjoui Philip Harting, Président du Directoire. "HARTING est un pionnier et un partenaire d'Industry 4.0" dont la croissance a été stimulée par les impulsions venant des segments du marché Transport, Construction mécanique, Automatisation et Robotique. Le nombre d'employés (y compris les apprentis) a progressé à 4.980 au cours de l'exercice 2017/18 (exercice précédent: 4.639), soit une augmentation de 7,4%. En Allemagne, 77 nouveaux emplois ont été créés (3,1%) et 264 employés (12,3%) ont été embauchés dans des sites de production et filiales à l'étranger.



A propos de HARTING



Le groupe technologique HARTING est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de connectivité industrielle, organisée autour des trois axes majeurs Données, Signal, Alimentation en énergie; il compte 13 sites de production et filiales dans 44 pays. De plus, l'entreprise fabrique également des systèmes de caisse pour les détaillants, des actionneurs électromagnétiques pour l'automobile et l'industrie, des équipements de charge pour véhicules électriques ainsi que du matériel et des logiciels pour les clients; elle réalise aussi des applications, notamment dans les domaines automatisation, construction de machines et d'installations, robotique et transport. En 2017/18, environ 5 000 collaborateurs ont généré un chiffre d'affaires de 762 millions EUR.



Contact: HARTING Stiftung & Co. KG Detlef Sieverdingbeck Chef de la Division centrale Journalisme et communication Tél.: 05772 47-244 Fax: 05772 47-400 Detlef.Sieverdingbeck@HARTING.com Autres informations: www.HARTING.com