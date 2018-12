Biovolt AG: Wiederaufnahme des Handels der Biovolt Aktien an der Wiener Börse DGAP-News: Biovolt AG / Schlagwort(e): Sonstiges Biovolt AG: Wiederaufnahme des Handels der Biovolt Aktien an der Wiener Börse 07.12.2018 / 16:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hünenberg, den 7. Dezember 2018 - Die Biovolt AG (ISIN CH0328339665, WKN A2DPVP, Tickersymbol 24B) freut sich bekanntgeben zu dürfen, dass der Börsenhandel der Biovolt Aktie im Segment Dritter Markt der Wiener Börse ab Montag, den 10. Dezember 2018, wieder aufgenommen wird. Vorerst wird die Aktie allerdings nur innerhalb der untertägigen Auktion gehandelt. Das Management der Gesellschaft führt aktuell jedoch Gespräche mit ausgewählten Market Makern, damit der fortlaufende Handel der Aktien ebenfalls zeitnah wieder aufgenommen werden kann. ++ Über die Biovolt AG Die Biovolt AG mit Sitz in Hünenberg, Schweiz, ist ein Unternehmen aus der Erneuerbare-Energien-Branche, das seit 2010 an zwei Standorten Biogasanlagen in Osteuropa betreibt und dabei zu den fünf größten Biogasanlagen in Belarus zählt. Die Produktion von umweltfreundlicher Energie ist die ideale Ergänzung zum Marktfruchtanbau, weshalb die Biogasanlagen an den Standorten Lan und Snov innerhalb landwirtschaftlicher Großbetriebe, sogenannter Kolchosen, errichtet wurden. Auf diese Art und Weise sichert sich Biovolt den Zugang zu allen notwendigen Einsatzstoffen um aus Biomasse Biogas entstehen zu lassen. Das eingezahlte Stammkapital der Biovolt AG beläuft sich auf 10 Millionen CHF, eingeteilt in 8 Millionen Aktien zu je 1,25 CHF. Kontakt für Rückfragen: Biovolt AG Bösch 106 6331 Hünenberg Schweiz Investor Relations Kontakt: Frau Amanda Stiffler energie@biovolt.ch 07.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Biovolt AG Bösch 106 CH-6331 Hünenberg Schweiz E-Mail: energie@biovolt.ch Internet: www.biovolt.ch ISIN: CH0328339665 WKN: A2DPVP Börsen: Auslandsbörse(n) Wiener Börse (Dritter Markt (MTF)) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 755731 07.12.2018 ISIN CH0328339665 AXC0239 2018-12-07/16:48