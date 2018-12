Mainz (ots) - Woche 50/18 Samstag, 08.12.



12.50 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der "Führer" Deutschland 2010



13.35 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Kriegsherr Deutschland 2010



14.20 ZDF-History Hitlers Kinder - Jugendliche im NS-Staat



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.20 Das unterirdische Reich Von Wunderwaffen und Sklavenarbeitern Deutschland 2004



18.05 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Mythos "Alpenfestung" Deutschland 2012



Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Hitlers Tod Das Ende im Bunker Deutschland 2011



22.25 Hitlers Tod Das Testament Deutschland 2011



23.10 Hitlers Tod Der Selbstmord Deutschland 2011



23.55 Hitlers Tod Die Kapitulation Deutschland 2011



0.40 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers Volk (1) Deutschlandreise '45 Deutschland 2015



1.25 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers Volk (2) Deutschlandreise '45 Deutschland 2015



Woche 50/18 Sonntag, 09.12.



5.05 heute-show



5.40 Hard Time - Knast in Vegas Außenseiter und Einzelgänger USA 2012



6.25 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Polizistinnen unterwegs



7.10 Miami SWAT - Spezialeinheit auf Verbrecherjagd Frankreich 2017



7.55 Dokumentarfilm in ZDFinfo Wildlands - Bolivien und die Macht des Kokains



9.15 Dirty Dollars Kokainhandel



10.00 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In der City



19.00 Der Milliardencoup - Jagd auf einen Geldwäscher



Woche 50/18 Montag, 10.12.



5.05 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies Deutschland Deutschland 2018



5.50 Terra X Wilder Planet: Vulkane Deutschland 2013



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 9.50 Der Fall Jonathan Vass Großbritannien 2013



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.55 Der Fall Dennis Rader Großbritannien 2015



12.40 Big Pacific Der gewaltsame Ozean



13.25 Big Pacific Der geheimnisvolle Ozean



14.10 Big Pacific Der leidenschaftliche Ozean



14.55 Big Pacific Der gierige Ozean



15.40 Manganknollen vom Meeresgrund - Goldrausch im Pazifik Deutschland 2018



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 18.05 Gefährlicher Elektroschrott - Endstation Afrika



Beginnzeitkorrekturen beachten: 0.35 heute journal



1.05 Sündenbabel Berlin Mörder, Opfer und Ermittler



1.50 Sündenbabel Berlin Drogen, Sex und schwere Jungs



2.35 Das unterirdische Reich Von Festungen und Führerbunkern Deutschland 2004



3.20 Das unterirdische Reich Von Wunderwaffen und Sklavenarbeitern Deutschland 2004



4.05 Die geheimen Bunker der DDR und der Schweiz Deutschland 2005



4.50 Moderne Wunder: Die Maginot-Linie







