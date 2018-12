Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius SE nach einer erneuten Gewinnwarnung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76,50 Euro belassen. Der neue Ausblick des Gesundheitskonzerns liege deutlich unter den Erwartungen, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Grund für die neuen Ziele 2019 und die zurückgezogenen 2020er Ziele seien höher als gedachte Investitionen in den wichtigsten Geschäftsbereichen./tih/ck Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-12-07/16:56

ISIN: DE0005785604