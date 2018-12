DGAP-DD: Klöckner & Co SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 07.12.2018 / 16:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: SWOCTEM GmbH 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. Vorname: Friedhelm Nachname(n): Loh Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Klöckner & Co SE b) LEI 529900CQ31CN6GV5LL52 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000KC01000 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 6,79 EUR 3734,50 EUR 6,79 EUR 1432,69 EUR 6,79 EUR 8412,81 EUR 6,79 EUR 9845,50 EUR 6,79 EUR 10280,06 EUR 6,775 EUR 318,43 EUR 6,775 EUR 650,40 EUR 6,775 EUR 32906,18 EUR 6,765 EUR 6765,00 EUR 6,765 EUR 392,37 EUR 6,765 EUR 14497,40 EUR 6,765 EUR 5405,24 EUR 6,765 EUR 1359,77 EUR 6,765 EUR 4045,47 EUR 6,765 EUR 270,60 EUR 6,765 EUR 1089,17 EUR 6,77 EUR 6465,35 EUR 6,77 EUR 304,65 EUR 6,77 EUR 304,65 EUR 6,77 EUR 4799,93 EUR 6,77 EUR 372,35 EUR 6,77 EUR 6093,00 EUR 6,76 EUR 5482,36 EUR 6,76 EUR 2893,28 EUR 6,76 EUR 905,84 EUR 6,76 EUR 8362,12 EUR 6,76 EUR 534,04 EUR 6,76 EUR 824,72 EUR 6,77 EUR 1103,51 EUR 6,77 EUR 2031,00 EUR 6,77 EUR 2031,00 EUR 6,77 EUR 2836,63 EUR 6,77 EUR 5537,86 EUR 6,79 EUR 1188,25 EUR 6,79 EUR 10185,00 EUR 6,79 EUR 1391,95 EUR 6,79 EUR 950,60 EUR 6,79 EUR 6654,20 EUR 6,775 EUR 15216,65 EUR 6,775 EUR 18658,35 EUR 6,76 EUR 6760,00 EUR 6,76 EUR 2028,00 EUR 6,76 EUR 2028,00 EUR 6,77 EUR 1970,07 EUR 6,77 EUR 6770,00 EUR 6,77 EUR 2559,06 EUR 6,77 EUR 1624,80 EUR 6,77 EUR 2586,14 EUR 6,76 EUR 10140,00 EUR 6,76 EUR 3380,00 EUR 6,76 EUR 3636,88 EUR 6,76 EUR 2028,00 EUR 6,76 EUR 2028,00 EUR 6,76 EUR 2704,00 EUR 6,76 EUR 297,44 EUR 6,76 EUR 5637,84 EUR 6,76 EUR 1122,16 EUR 6,76 EUR 1433,12 EUR 6,76 EUR 811,20 EUR 6,76 EUR 838,24 EUR 6,76 EUR 4001,92 EUR 6,76 EUR 2758,08 EUR 6,76 EUR 2028,00 EUR 6,76 EUR 1352,00 EUR 6,76 EUR 3380,00 EUR 6,76 EUR 3380,00 EUR 6,76 EUR 6760,00 EUR 6,77 EUR 6458,58 EUR 6,77 EUR 10466,42 EUR 6,79 EUR 10558,45 EUR 6,79 EUR 6416,55 EUR 6,785 EUR 1404,50 EUR 6,785 EUR 407,10 EUR 6,785 EUR 1010,97 EUR 6,785 EUR 5292,30 EUR 6,785 EUR 25810,14 EUR 6,785 EUR 2849,70 EUR 6,785 EUR 8521,96 EUR 6,76 EUR 1277,64 EUR 6,77 EUR 2234,10 EUR 6,77 EUR 3506,86 EUR 6,77 EUR 7954,75 EUR 6,77 EUR 203,10 EUR 6,77 EUR 1117,05 EUR 6,77 EUR 12781,76 EUR 6,78 EUR 33900,00 EUR 6,765 EUR 6812,36 EUR 6,765 EUR 27012,65 EUR 6,77 EUR 14684,13 EUR 6,77 EUR 6140,39 EUR 6,77 EUR 2031,00 EUR 6,77 EUR 2031,00 EUR 6,77 EUR 2254,41 EUR 6,77 EUR 6709,07 EUR 6,765 EUR 6765,00 EUR 6,765 EUR 1515,36 EUR 6,765 EUR 5249,64 EUR 6,765 EUR 5851,73 EUR 6,765 EUR 5574,36 EUR 6,765 EUR 1014,75 EUR 6,765 EUR 1014,75 EUR 6,765 EUR 74,42 EUR 6,765 EUR 6765,00 EUR 6,755 EUR 851,13 EUR 6,755 EUR 1013,25 EUR 6,755 EUR 938,95 EUR 6,755 EUR 2026,50 EUR 6,76 EUR 2028,00 EUR 6,76 EUR 2028,00 EUR 6,76 EUR 1311,44 EUR 6,76 EUR 3163,68 EUR 6,76 EUR 669,24 EUR 6,76 EUR 2028,00 EUR 6,76 EUR 1358,76 EUR 6,785 EUR 22553,34 EUR 6,77 EUR 6052,38 EUR 6,755 EUR 2026,50 EUR 6,755 EUR 3944,92 EUR 6,755 EUR 1627,96 EUR 6,755 EUR 344,51 EUR 6,755 EUR 6133,54 EUR 6,755 EUR 14867,76 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 6,7718 EUR 609215,6400 EUR e) Datum des Geschäfts 2018-12-06; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA MIC: XETR 07.12.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Klöckner & Co SE Am Silberpalais 1 47057 Duisburg Deutschland Internet: www.kloeckner.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 47251 07.12.2018 ISIN DE000KC01000 AXC0247 2018-12-07/16:58