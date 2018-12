Miami, Florida (ots/PRNewswire) -



Eine unkonventionelle, ungezügelte, unerwartete Übernahme



Maison Perrier-Jouët präsentiert EDEN von Perrier-Jouët: ein flüchtiges, immersives Erlebnis, das im Hotel Faena parallel zur Design Miami stattfindet, einer Messe für zeitgenössische Kunst, mit der das Maison seit sieben Jahren zusammenarbeitet. Am 5. Dezember kamen die größten Berühmtheiten von Miami zusammen, um "Art of the Wild" (die Kunst der Wildnis) zu entdecken, das extravagante Universum - wie es das Maison sieht -, das dem Alltag durch die Gegenwart ungezügelter Natur wieder einen Zauber verleiht. Es verzaubert Miami weiterhin mit einem packenden Rahmenprogramm.



Maison Perrier-Jouët vereinnahmt Miami völlig mit der Vorstellung seines EDEN von Perrier-Jouët: Es ist eine Einladung, sich mit der Beziehung des Hauses zu Kunst und Natur auseinanderzusetzen, die bis in seine Gründungsjahre zurückreicht. Dies war der ideale Rahmen für die Verbreitung der Kunst der Wildnis, der Vision des Hauses von einer unerwarteten und freudvollen Welt, in der die Natur sich selbst in all ihrer Freiheit und ihrem Überschwang offenbart. Als Widerspiegelung dieses lebendigen Geistes veranstaltete Winnie Harlow am 5. Dezember eine Party, bei der Menschen aus allen Ecken und Enden der Welt zu einem einzigartigen Champagnererlebnis zusammengebracht wurden.



Das Maison betonte den Charakter der Kunst der Wildnis, indem es diese Ausstellung an einem Strand präsentierte. Die Ausstellungsfläche wurde mit Grafiken von Luftwerk ausgestattet, einem kreativen Duo, das von Maison im vergangenen Jahr beauftragt wurde, sein kulturelles Erbe zu interpretieren, insbesondere das 1902 von Emile Gallé - einem Meister des Jugendstils - entworfene Anemonenmotiv, das die Flaschen der Perrier-Jouët-Belle-Epoque-Kollektion schmückt. Das Eintauchen in diese Welt setzte sich mit einer Virtual-Reality-Reise fort, die im Herzen der magnetischen Natur von "Art in the Wild" begann und die Gäste auf eine Erkundung der Keller des Hauses in Epernay in der Champagne führte. Abgerundet wurde das Ganze mit einem Fotostand im gleichen Stil, wo die Höhepunkte des Festes eingefangen wurden.



"HyperNature", von der britischen Designerin Bethan Laura Wood für das Maison geschaffen, gibt der Form eines Baumes eine extravagante, intensive Präsenz. Es schlägt ein neues, skurriles Champagnererlebnis vor, bei dem Flöten direkt von den Zweigen "gezupft" werden können, wie eine Traube von einer Rebe gezupft werden kann. Es ist auch während der gesamten Messe in der Collectors Lounge von Design Miami zu sehen.



EDEN von Perrier-Jouët bietet zwei Tage und Nächte voller Veranstaltungen rund um die "Art of the Wild" (Kunst der Wildnis), bei denen die Gäste eine Auswahl der Cuvées des Maison Perrier-Jouët probieren können. Am 5. Dezember war das Maison Gastgeber eines Gesprächs mit Bethan Laura Wood, das von Dazed Arts organisiert wurde. Am 6. Dezember hielt Maison Perrier-Jouët einen kreativen Brunch mit Food-Designerin Laila Gohar und bot Cocktails zum Sonnenuntergang als Erfrischung während einer privaten Trunk-Show an, bei der die neue Schmuckkollektion von Jade Jagger präsentiert wurde. Abgerundet wird das Ereignis mit der Markteinführung des CR-Fashion-Book-Kalenders durch Estee Lauder. Ein umfassender Veranstaltungsplan, der Lifestyle, Mode, Essen und Design abdeckt, spiegelt die Offenheit des Hauses für alle Formen der Kreativität wider.



Bei EDEN von Perrier-Jouët und ebenso bei der Design Miami teilt das Maison seinen Ansatz in Bezug auf den Champagner, der sich von den gewohnten Kodizes abhebt und sich stattdessen auf schöpferischer Freiheit und unkonventionellen Beobachtungen der Natur gründet. Dabei wird es von einer Gemeinschaft freier Geister unterstützt, die ihre Werte teilen. Diese "Kunsthandwerker der Wildnis" kommen aus einer Vielzahl von kreativen Bereichen, darunter Design, Mode und Gastronomie - jeweils vertreten durch Bethan Laura Wood, Winnie Harlow und Laila Gohar - sowie Kunst und Gastronomie. Zusammen mit seinen Kunsthandwerkern der Wildnis schreibt das Maison ein neues Kapitel in einer Geschichte, die sich schon seit über 200 Jahren immer weiter entfaltet.



