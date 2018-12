HAMBURG/BERLIN (Dow Jones)--Annegret Kramp-Karrenbauer ist neue Parteivorsitzende der CDU. Die 56jährige Saarländerin erhielt bei dem Parteitag der CDU in Hamburg 517 Stimmen und wurde damit im zweiten Wahlgang zur Nachfolgerin von Angela Merkel als Parteichefin gewählt. Der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz kam auf 482 Stimmen. Kramp-Karrenbauer kam auf 51,75 Prozent der 999 abgegebenen Stimmen, Merz auf 48,25 Prozent.

Im ersten Wahlgang hatte Kramp-Karrenbauer 450, Merz 392 und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als dritter Kandidat 157 Stimmen auf sich vereinigen können. Da der künftige Parteichef eine absolute Mehrheit der Stimmen erreichen musste, war ein zweiter Wahlgang nötig geworden. In ihrer Bewerbungsrede auf dem Parteitag hatte Kramp-Karrenbauer vor den Delegierten mehr Mut der Partei für die Zukunft gefordert, aber auch deren Geschlossenheit betont.

"Meine Frage an euch ist, können wir mit Mut diese Debatten führen, die uns in die Zukunft führen", hatte die bisherige Generalsekretärin bei dem Parteitag erklärt. "Werden wir mit Mut es schaffen, dieses Deutschland und dieses Europa so zu bauen, wie wir es uns ... wünschen", sagte sie. "Wir können das, wir wollen das, und wir werden das." Kramp-Karrenbauer sprach sich unter anderem dafür aus, die Digitalisierung voranzutreiben, die Infrastruktur auszubauen und die Schulen besser auszustatten. Nötig sei eine starke CDU, "keine, die beliebig ist". Ihr Kompass könne "nur das C sein".

"Ich nehme die Wahl an und ich bedanke mich für das Vertrauen", sagte Kramp-Karrenbauer nach Bekanntgabe des Ergebnisses und dankte ihren beiden Kontrahenten ausdrücklich für den fairen Umgang.

