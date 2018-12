In Kanada ist das Beschäftigungswachstum im November mit 94.000 neuen Stellen deutlich stärker ausgefallen als erwartet (11.000). Darüber hinaus sank die Arbeitslosenquote auf 5,6 Prozent. Laut dem Analysten der National Bank of Canada, Krishen Rangasamy, garantiert der solide Beschäftigungsbericht keine Zinserhöhung der Bank of Canada im Januar, da ...

