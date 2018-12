Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Heidelberg (pta022/07.12.2018/17:35) - Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg, Deutschland, eingetragen im Handelsregisters des AG Mannheim, HRB 338172



Zielgesellschaft: Sparta AG, Brook 1, 20457 Hamburg, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des AG Hamburg, HRB 58870, WKN: A0NK3W, ISIN: DE000A0NK3W4



Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft hat heute beschlossen, ein Freiwilliges Erwerbsangebot für bis zu 95.000 Aktien der Sparta AG abzugeben (dies entspricht ca. 12,55 % der zur Zeit ausgegebenen Aktien der Sparta AG). Der Kaufpreis je Aktie der Sparta AG wird 132,80 Euro betragen. Das Angebot wird die Möglichkeit zur Abnahme einer höheren Aktienstückzahl für den Fall der Einreichung von mehr als 95.000 Aktien der Sparta AG vorsehen, aber nicht eine Abnahme über diejenige Aktienanzahl hinaus, die zusammen mit den von der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft und verbundenen Personen bereits gehaltenen Aktien der Sparta AG einen höheren Anteil als 50% am Grundkapital der Sparta AG darstellen würde.



Die Angebotsunterlage für das Freiwillige Erwerbsangebot wird im Bundesanzeiger bekanntgemacht werden. Sie wird außerdem im Internet unter



http://www.deutsche-balaton.de/beteiligungen/erwerbsangebot-sparta



veröffentlicht werden. Das Freiwillige Erwerbsangebot an die Aktionäre der Sparta AG wird voraussichtlich im Namen der ACON Actienbank AG als Bieterin im Auftrag der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft erfolgen und von ihr veröffentlicht und durchgeführt werden.



(Ende)



Aussender: Deutsche Balaton AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Martin Flick Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: ir@deutsche-balaton.de Website: www.deutsche-balaton.de



ISIN(s): DE0005508204 (Aktie), DE000A0NK3W4 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1544200500896



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 07, 2018 11:35 ET (16:35 GMT)