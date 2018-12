Bonn (www.anleihencheck.de) - Der EZB-Rat trifft sich zu seiner letzten geldpolitischen Sitzung in diesem Jahr (Do., 13.12., 13:45 Uhr), so die Analysten von Postbank Research.Dabei sollte er den formalen Beschluss treffen, die Nettoanleiheankäufe Anfang 2019 einzustellen, nachdem diese Maßnahme bereits seit einiger Zeit in Aussicht gestellt worden sei. Das Ende der Nettoankäufe stelle aber noch nicht das Ende der Marktintervention durch die EZB dar. Die Währungshüter hätten bereits angekündigt, dass sie zuvor erworbene, sukzessive auslaufende Anleihen bis auf Weiteres durch neue ersetzen würden. Das durchschnittliche Volumen dieser so genannten Reinvestitionen werde 2019 bei knapp 18 Mrd. Euro pro Monat liegen. Die EZB bleibe somit ein wichtiger "Spieler" am Anleihemarkt und dürfte insofern die Entwicklung der Kurse/Renditen weiterhin beeinflussen. Folge sie dem Beispiel der US-Notenbank, könnte sie das Volumen ihres Anleihebestands noch etwa drei Jahre konstant halten und dann damit beginnen, das Portfolio vorsichtig über mehrere Jahre zu reduzieren. ...

