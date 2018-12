ZÜRICH (Dow Jones)--Nach einer düsteren Woche mit kräftigen Abgaben ist es an der Schweizer Börse zu einem versöhnlichen Ausklang gekommen. Trotz der Gewinne am Freitag schlägt aber noch ein Wochenminus von knapp 3 Prozent zu Buche. Neben der Unsicherheit wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China lasteten an den vergangenen Tagen vor allem die sich in den USA abzeichnende inverse Zinsstruktur - also höhere Zinsen am kürzeren als am längeren Ende. Dies wird als Vorzeichen einer Rezession gewertet. Am Freitag zeigten sich die Anleger wieder kauffreudiger, worin Teilnehmer vor allem eine technische Gegenreaktion sahen. Einige Investoren hätten die gesunkenen Kurse zum Einstieg genutzt, die Stimmung bleibe aber vorsichtig.

Für die Roche-Aktie ging es um 1,4 Prozent nach oben. Der Pharmakonzern hat für sein Medikament Tecentriq mit dem Wirkstoff Atezolizumab einen Erfolg verbucht: Die US-Gesundheitsbehörde ließ Tecentriq in Kombination mit dem Medikament Avastin und Chemotherapie zur Erstbehandlung von Menschen mit einer bestimmten Art von metastasierendem Lungenkrebs zu.

Finanzwerte erholten sich etwas von den jüngsten Verlusten. So stiegen Swiss Re um 2 Prozent, Zurich Insurance um 1 Prozent und Credit Suisse um 0,9 Prozent. Die Nestle-Aktie setzte ihre Aufwärtsbewegung fort. Nach einem schwachen Jahresstart hatte das Papier eine Erholungsbewegung begonnen und liegt nun seit Jahresbeginn 6 Prozent im, Plus, während der SMI 5 Prozent verloren hat. Am Freitag rückte die Aktie um 2 Prozent vor.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2018 11:43 ET (16:43 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.